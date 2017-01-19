Делегат в ПАСЕ рассказал, какие вопросы следующей сессии будут касаться Украины

"Самое главное для нас - это отстоять мониторинговый доклад по Украине. Будет у нас также в ПАСЕ проведено четыре мероприятия по Крыму и по Донбассу с участием Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и наших правозащитников, в вопросах, касающихся прав и свобод на временно оккупированной территории и ситуации, которая касается Донбасса и военных действий", - сказал Г.Логвинский.

Он добавил, что во время сессии ПАСЕ запланированы также несколько важных докладов, которые не касаются Украины, однако важны.

"В первый день будет вопрос об избрании руководства - это президента и вице-президента ПАСЕ. Среди кандидатов я в том числе на должность вице-президента ПАСЕ", - отметил Г.Логвинский, добавив, что сессия ПАСЕ будет насыщенной.

Напомним, следующая сессия ПАСЕ пройдет с 23 по 27 января.

Как сообщал УНН, 12 октября 2016 года ПАСЕ одобрила две резолюции по Украине, в которых конфликт на Донбассе называется "российской агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска с Донбасса.