Декілька десятків опозиційних активістів затримали в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Представники правоохоронних органів перешкоджають збору учасників “Маршу розсерджених білорусів”, який опозиція мала намір провести в центрі Мінська у зв’язку зі святкуванням Дня Волі. Затримано вже декілька десятків людей, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
Район навколо Національної академії наук, де призначений збір учасників акції, заблокований. Там зосереджена велика кількість співробітників силових структур і спецтехніки, зокрема кілька десятків автозаків, водомети і спецавтомобілі. Три станції метро закриті для входу.
Всіх, хто намагається пройти до будівлі академії, силовики відводять в автозаки. Незгодних силоміць садять у спецавтомобілі.
Крім того, ОМОН затримав 57 осіб, у тому числі правозахисників і журналістів, в офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Протестні акції, приурочені до Дня Волі, проходять сьогодні в багатьох містах Білорусі. На відміну від акцій у Бресті, Гродно, Гомелі та Вітебську, мінський “Марш розсерджених білорусів” не був дозволений владою.
День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Як повідомляв УНН, у ніч на суботу правоохоронні органи затримали в Бресті одного з лідерів опозиційного Білоруського національного конгресу Володимира Некляєва.