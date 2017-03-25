Несколько десятков оппозиционных активистов задержали в Минске

Район вокруг Национальной академии наук, где назначен сбор участников акции, блокирован. Там сосредоточено большое количество сотрудников силовых структур и спецтехники, в том числе несколько десятков автозаков, водометы и спецавтомобили. Три станции метро закрыты для входа.

Всех, кто пытается пройти к зданию академии, силовики отводят в автозаки. Несогласных силой сажают в спецавтомобили.

Кроме того, ОМОН задержал 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, в офисе незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Протестные акции, приуроченные к Дню Воли, проходят сегодня во многих городах Беларуси. В отличие от акций в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске, минский "Марш рассерженных белорусов" не был разрешен властями.

День Воли посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Приуроченные к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о «тунеядстве».

Как сообщал УНН, в ночь на субботу правоохранительные органы задержали в Бресте одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса Владимира Некляева.