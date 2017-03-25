Несколько десятков оппозиционных активистов задержали в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Представители правоохранительных органов препятствуют сбору участников “Марша рассерженных белорусов”, который оппозиция намеревалась провести в центре Минска в связи с празднованием Дня Воли. Задержаны уже несколько десятков человек, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Район вокруг Национальной академии наук, где назначен сбор участников акции, блокирован. Там сосредоточено большое количество сотрудников силовых структур и спецтехники, в том числе несколько десятков автозаков, водометы и спецавтомобили. Три станции метро закрыты для входа.
Всех, кто пытается пройти к зданию академии, силовики отводят в автозаки. Несогласных силой сажают в спецавтомобили.
Кроме того, ОМОН задержал 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, в офисе незарегистрированного правозащитного центра "Весна".
Протестные акции, приуроченные к Дню Воли, проходят сегодня во многих городах Беларуси. В отличие от акций в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске, минский "Марш рассерженных белорусов" не был разрешен властями.
День Воли посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Приуроченные к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о «тунеядстве».
Как сообщал УНН, в ночь на субботу правоохранительные органы задержали в Бресте одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса Владимира Некляева.