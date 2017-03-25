Несколько десятков оппозиционных активистов задержали в Минске

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 38180 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104108 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119527 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178562 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130356 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117443 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106505 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107546 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Несколько десятков оппозиционных активистов задержали в Минске

Несколько десятков оппозиционных активистов задержали в Минске

Киев  •  УНН

 • 14373 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Представители правоохранительных органов препятствуют сбору участников “Марша рассерженных белорусов”, который оппозиция намеревалась провести в центре Минска в связи с празднованием Дня Воли. Задержаны уже несколько десятков человек, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Район вокруг Национальной академии наук, где назначен сбор участников акции, блокирован. Там сосредоточено большое количество сотрудников силовых структур и спецтехники, в том числе несколько десятков автозаков, водометы и спецавтомобили. Три станции метро закрыты для входа.

Всех, кто пытается пройти к зданию академии, силовики отводят в автозаки. Несогласных силой сажают в спецавтомобили.

Кроме того, ОМОН задержал 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, в офисе незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Протестные акции, приуроченные к Дню Воли, проходят сегодня во многих городах Беларуси. В отличие от акций в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске, минский "Марш рассерженных белорусов" не был разрешен властями.

День Воли посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Приуроченные к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о «тунеядстве».

Как сообщал УНН, в ночь на субботу правоохранительные органы задержали в Бресте одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса Владимира Некляева.

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