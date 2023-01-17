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Дефіцит залишається суттєвим: гендиректор YASNO розповів про ситуацію зі світлом у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Дефіцит електроенергії в Києві залишається суттєвим. Як повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook, лімітів, які наразі є у Києві – недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до стабілізаційних, передає УНН.

Дефіцит залишається суттєвим: гендиректор YASNO розповів про ситуацію зі світлом у столиці

Деталі

За його словами, Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до планових, стабілізаційних.

Цитата

“На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко. Хоча ми всі намагаємося економити і за вікном потеплішало, обсяги споживання поки не падають”, – зазначив він.

Він пояснив, що найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання кияни починають «надолужувати», зокрема, використовувати електроенергію для задовільнення повсякденних потреб.

“Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати”, – додав Коваленко.

Доповнення

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранкові та вечірні піки. Ліміти споживання областей діють упродовж доби. У шести областях ліміти вже перевищені, застосовуються аварійні відключення.

Українські Національні Новини

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