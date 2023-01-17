Дефицит остается существенным: гендиректор YASNO рассказал о ситуации со светом в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Дефицит электроэнергии в Киеве остается существенным. Как сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook, лимитов, которые сейчас есть в Киеве – недостаточно, чтобы перейти с экстренных отключений к стабилизационным, передает УНН.
Детали
По его словам, Киев сегодня имел ограничения в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти с экстренных отключений к плановым, стабилизационным.
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“На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как и сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока трудно. Хотя мы все стараемся экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают”, – отметил он.
Он пояснил, что наиболее вероятно, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок киевляне начинают «наверстывать», в частности, использовать электроэнергию для удовлетворения повседневных потребностей.
“Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать”, – добавил Коваленко.
Дополнение
В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренние и вечерние пики. Лимиты потребления областей действуют в течение суток. В шести областях лимиты уже превышены, применяются аварийные отключения.