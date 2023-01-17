Дефицит остается существенным: гендиректор YASNO рассказал о ситуации со светом в столице

Детали

По его словам, Киев сегодня имел ограничения в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти с экстренных отключений к плановым, стабилизационным.

Цитата

“На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как и сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока трудно. Хотя мы все стараемся экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают”, – отметил он.

Он пояснил, что наиболее вероятно, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок киевляне начинают «наверстывать», в частности, использовать электроэнергию для удовлетворения повседневных потребностей.

“Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать”, – добавил Коваленко.

Дополнение

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренние и вечерние пики. Лимиты потребления областей действуют в течение суток. В шести областях лимиты уже превышены, применяются аварийные отключения.