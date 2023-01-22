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Дефіцит у енергосистемі Києва залишається значним - YASNO

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним. У місті продовжують діяти графіки відключення світла. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.

Дефіцит у енергосистемі Києва залишається значним - YASNO

Цитата

"Дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і в Києві були у графіках. На завтра маємо такі обмеження: Київ: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто будемо залишатися в графіках. Дніпро та область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, забезпечується 52% потреб електроенергії області. Обмеження вищі, ніж сьогодні. За будь-яких умов - економте. Стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження", - зазначив він.

Нагадаємо 

У Києві та області у четвер, 19 січня, повернулися до графіків відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. У компанії заявили, що кожного вечора будуть публікувати нові графіки, за якими будуть подавати світло споживачам.

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