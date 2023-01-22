Дефицит в энергосистеме Киева остается значительным - YASNO

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"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня имели несколько большие лимиты и в Киеве были в графиках. На завтра имеем такие ограничения: Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть будем оставаться в графиках. Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь, обеспечивается 52% потребностей электроэнергии области. Ограничения выше, чем сегодня. При любых условиях - экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки", - отметил он.

Напомним

В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. В компании заявили, что каждый вечер будут публиковать новые графики, по которым будут подавать свет потребителям.