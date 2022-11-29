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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Дефіцит та подорожчання: експерт спрогнозував ситуацію на ринку пального через нафтове ембарго проти рф

Дефіцит та подорожчання: експерт спрогнозував ситуацію на ринку пального через нафтове ембарго проти рф

Київ • УНН

 • 1318835 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок впровадження нафтового ембарго проти рф з 5 грудня на європейському ринку виникне зменшення обсягів пального. Оскільки українські трейдери не підписували довгострокових контрактів, то варто очікувати дефіциту палива в Україні і, як наслідок, збільшення його вартості. Про це в коментарі УНН розповів експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Цитата

«Нестача може бути зумовлена внаслідок запровадження нафтового ембарго з 5 грудня. Це призведе до зменшення обсягів палива, яке продаватиметься на вільному європейському ринку. А оскільки наші оператори не підписквали середньо- і довгострокових контрактів, то у них можуть виникнути проблеми із купівлею палива. Це спричинить певні проблеми. Якби в українських трейдерів були конракти безпосередньо з виробниками нафтопродуктів, то тоді ніяких проблем не виникло б. Усі виробники за будь-яких обставин забезпечують паливом саме контракти і виконують їх в 99% випадків. А от чи буде надлишок у виробників нафтопродуктів після виконання всіх контрактів, який наші і купували на електронних торгах – це питання», – зазначив Рябцев.

Деталі

Щодо того, чи вплине зростання споживання пального генераторами на його наявність на ринку, то експерт зазначає, що зараз це споживання компенсується зменшенням попиту з боку аграріїв, які вже закінчили польові роботи. Якщо блекаут і впливає на ринок пального в Україні, то в зв’язку з обмеженою пропускною здатністю західного кордону.

«Пункти пропуску на західному кордоні зараз можуть опинитися в скрутному становищі, тому не всі обладнані генераторами і не всі мають безперебійний доступ до митної системи. Зараз ширяться повідомлення, що в низці пунктів пропуску через відсутність електрики утворюються черги на в’їзд і виїзд. Проте, якщо цю проблему буде вирішено, то я не думаю, що виникне додаткова проблема з логістикою. Навпаки, зараз кількість залучених бензовозів дуже велика, тому що сьогодні ринок нафтопродуктів в Україні надзвичайно прибутковий», – розповів Рябцев.

Але що дійсно варто очікувати, зі слів експерта, – це підвищення ціни. Якщо виникне дефіцит пального на вільному ринку в Європі, а обсяги, необхідні українським операторам, не будуть перекриватися, то підніметься вартість. Проте, наскільки саме – складно прогнозувати, адже в разі виникнення ажіотажного попиту, цінової межі немає.

Нагадаємо

Заплановане ЄС ембарго на російську нафту набуде чинності 5 грудня.

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