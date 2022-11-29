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Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф

Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф

Киев • УНН

 • 1318834 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате введения нефтяного эмбарго против рф с 5 декабря на европейском рынке возникнет уменьшение объемов топлива. Поскольку украинские трейдеры не подписывали долгосрочные контракты, то следует ожидать дефицита топлива в Украине и, как следствие, увеличения его стоимости. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Цитата

«Нехватка может быть обусловлена ​​в результате введения нефтяного эмбарго с 5 декабря. Это приведет к уменьшению объемов топлива, которое будет продаваться на свободном европейском рынке. А поскольку наши операторы не подписывали средне- и долгосрочные контракты, то у них могут возникнуть проблемы с покупкой топлива. Это приведет к определенным проблемам. Если бы у украинских трейдеров были конракты непосредственно с производителями нефтепродуктов, тогда никаких проблем не возникло бы. Все производители в любых обстоятельствах обеспечивают топливом именно контракты и выполняют их в 99% случаев. А вот будет ли избыток у производителей нефтепродуктов после выполнения всех контрактов, которые наши и покупали на электронных торгах, – это вопрос», – отметил Рябцев.

Детали

Относительно того, повлияет ли рост потребления горючего генераторами на его наличие на рынке, эксперт отмечает, что сейчас это потребление компенсируется уменьшением спроса со стороны аграриев, которые уже закончили полевые работы. Если блекаут и влияет на рынок горючего в Украине, то в связи с ограниченной пропускной способностью западной границы.

«Пункты пропуска на западной границе сейчас могут оказаться в затруднительном положении, поэтому не все оборудованы генераторами и не все имеют бесперебойный доступ к таможенной системе. Сейчас ходят сообщения, что в ряде пунктов пропуска из-за отсутствия электричества образуются очереди на въезд и выезд. Однако если эта проблема будет решена, то я не думаю, что возникнет дополнительная проблема с логистикой. Напротив, сейчас количество привлеченных бензовозов очень велико, потому что сегодня рынок нефтепродуктов в Украине чрезвычайно прибыльный», – рассказал Рябцев.

Но что действительно стоит ожидать, по словам эксперта, – это повышение цены. Если возникнет дефицит горючего на свободном рынке в Европе, а объемы, необходимые украинским операторам, не будут перекрываться, то поднимется стоимость. Однако, насколько именно – сложно прогнозировать, ведь в случае возникновения ажиотажного спроса ценового предела нет.

Напомним

Запланированное ЕС эмбарго на российскую нефть вступит в силу 5 декабря.

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