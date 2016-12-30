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Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зменшився до 165 млн дол. - НБУ

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зменшився до 165 млн дол. - НБУ

Київ • УНН

 • 8670 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України у листопаді зменшився до 165 млн дол. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

"У листопаді 2016 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зменшувався другий місяць поспіль і становив 165 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що основним чинником скорочення дефіциту поточного рахунку стало суттєве зростання експорту товарів (у вартісному вимірі на 343 млн дол. США), яке перевищило зростання товарного імпорту (на 281 млн дол. США).

"У листопаді Україна наростила експорт продовольчих товарів. У 2016 році аграрії зібрали рекордний за історію незалежної України врожай соняшнику. Відповідно, у поточному сезоні Україна вкотре утримуватиме світове лідерство як з виробництва насіння соняшнику, так і з виробництва та експорту соняшникової олії. Зокрема в листопаді було експортовано олії та насіння олійних на суму 700 млн дол. США. Це становило 21% від загального експорту товарів та перевищило минулорічний рівень на 36%. Минулого місяця також продовжив зростати експорту цукру", - зазначили в Нацбанку.

Зазначається, що світова цінова кон’юнктура для українських експортерів в цілому суттєво поліпшилася.

"Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) зріс у листопаді на 6% порівняно із жовтнем та на 10% у річному вимірі завдяки подорожчанню сталі та залізної руди. Але поки це мало обмежений ефект на платіжний баланс. Зростання світових цін та попиту на залізну руду сприяло збільшенню вартісних обсягів її експорту (на 26% у річному вимірі та на 15% порівняно із жовтнем). Водночас підвищення цін на сталь не мало суттєвого впливу на експорт металургії в листопаді через існування певного часового лагу між виробництвом та відвантаженням готової продукції", - додали у регуляторі.

Крім того, за даними НБУ, нетипово для листопада зріс експорт послуг. "Це було зумовлено збільшенням обсягів транзиту газу до країн Європи", - зауважили у Нацбанку.

"Імпорт товарів також суттєво зріс, насамперед через збільшення імпорту нафтопродуктів. Проведення кампанії зі збору кукурудзи прискореними темпами зумовило високий попит з боку аграріїв на нафтопродукти. Також збільшився імпорт машинобудівної продукції", - додали у регуляторі.

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