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Дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился до 165 млн долл. - НБУ

Дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился до 165 млн долл. - НБУ

Киев • УНН

 • 8670 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре уменьшился до 165 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"В ноябре 2016 г. дефицит текущего счета платежного баланса уменьшался второй месяц подряд и составил 165 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Указано, что основным фактором сокращения дефицита текущего счета стал существенный рост экспорта товаров (в стоимостном выражении на 343 млн долл. США), который превысил рост товарного импорта (на 281 млн долл. США).

"В ноябре Украина нарастила экспорт продовольственных товаров. В 2016 году аграрии собрали рекордный за историю независимой Украины урожай подсолнечника. Соответственно, в текущем сезоне Украина в очередной раз будет удерживать мировое лидерство как по производству семян подсолнечника, так и по производству и экспорту подсолнечного масла. В частности, в ноябре было экспортировано масла и семян масличных на сумму 700 млн долл. США. Это составило 21% от общего экспорта товаров и превысило прошлогодний уровень на 36%. В прошлом месяце также продолжил расти экспорта сахара", - отметили в Нацбанке.

Отмечается, что мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в целом существенно улучшилась.

"Индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) вырос в ноябре на 6% по сравнению с октябрем и на 10% в годовом измерении благодаря подорожанию стали и железной руды. Но пока это имело ограниченный эффект на платежный баланс. Рост мировых цен и спроса на железную руду способствовали увеличению стоимостных объемов ее экспорта (на 26% в годовом измерении и на 15% по сравнению с октябрем). В то же время повышение цен на сталь не имело существенного влияния на экспорт металлургии в ноябре из-за существования определенного временного лага между производством и отгрузкой готовой продукции", - добавили у регулятора.

Кроме того, по данным НБУ, нетипично для ноября вырос экспорт услуг. "Это было обусловлено увеличением объемов транзита газа в страны Европы", - отметили в Нацбанке.

"Импорт товаров также существенно возрос, в первую очередь из-за увеличения импорта нефтепродуктов. Проведение кампании по сбору кукурузы ускоренными темпами обусловило высокий спрос со стороны аграриев на нефтепродукты. Также увеличился импорт машиностроительной продукции", - добавили в регуляторе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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