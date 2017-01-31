Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 3,4 млрд дол. у 2016 році - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за підсумками 2016 року становив 3,4 млрд дол. США, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за підсумками 2016 року становить 3,4 млрд дол. США. Зростання дефіциту було зумовлено як скороченням експорту товарів, так і відновленням зростання імпорту", - йдеться у повідомленні регулятора.
Водночас, за інформацією прес-служби, профіцит фінансового рахунку зріс до 4,6 млрд дол. США порівняно з 582 млн дол. США у 2015 році.
У НБУ додали, що визначальним для динаміки фінансового рахунку став чистий приплив за операціями приватного сектору – 5,5 млрд дол. США.