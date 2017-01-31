Дефицит текущего счета платежного баланса составил 3,4 млрд долл. в 2016 году - НБУ

"Дефицит текущего счета платежного баланса по итогам 2016 г. составляет 3,4 млрд долл. США. Рост дефицита был обусловлен как сокращением экспорта товаров, так и восстановлением роста импорта", - говорится в сообщении регулятора.

В то же время, по информации пресс-службы, профицит финансового счета вырос до 4,6 млрд долл. США по сравнению с 582 млн долл. США в 2015 году.

В НБУ добавили, что определяющим для динамики финансового счета стал чистый приток по операциям частного сектора - 5,5 млрд долл. США.