Дефіцит платіжного балансу у лютому зменшився до 27 млн дол. – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Дефіцит платіжного балансу України у лютому зменшився до 27 млн дол., порівняно з січнем у сумі 202 млн дол., передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“У лютому 2017 року дефіцит платіжного балансу України зменшився до 27 млн дол. за попередніми даними (у січні — 202 млн дол.), що насамперед було зумовлено зростанням чистих надходжень за фінансовим рахунком”, — йдеться у повідомленні прес-служби регулятора.
За інформацією НБУ, дефіцит рахунку поточних операцій у лютому збільшився до 399 млн дол. унаслідок сповільнення зростання експорту товарів.
До того ж, як зазначили у НБУ, у лютому чисті надходження за фінансовим рахунком, які становили 368 млн дол., були забезпечені подальшим скороченням готівкової валюти поза банками та зростанням заборгованості за торговими кредитами.
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Нагадаємо, у січні платіжний баланс України зведено з дефіцитом на рівні 202 млн дол. проти профіциту за аналогічний період минулого року у розмірі 120 млн дол.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у лютому становив 45 млн дол. Усі вони були спрямовані до реального сектору.
Через близьке до нуля сальдо зведеного платіжного балансу міжнародні резерви станом на початок березня майже не змінилися та становили 15,5 млрд дол. або 3,3 місяця імпорту майбутнього періоду.