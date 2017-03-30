Дефицит платежного баланса в феврале уменьшился до 27 млн долл. - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Дефицит платежного баланса Украины в феврале уменьшился до 27 млн долл. По сравнению с январем в сумме 202 млн долл., Передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В феврале 2017 дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долл. по предварительным данным (в январе - 202 млн долл.), что в первую очередь было обусловлено ростом чистых поступлений по финансовому счету", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
По информации НБУ, дефицит счета текущих операций в феврале увеличился до 399 млн долл. вследствие замедления роста экспорта.
К тому же, как отметили в НБУ, в феврале чистые поступления по финансовому счету, которые составляли 368 млн долл., были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам.
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Напомним, в январе платежный баланс Украины сведен с дефицитом на уровне 202 млн долл. против профицита за аналогичный период прошлого года в размере 120 млн долл.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 млн долл. Все они были направлены в реальный сектор.
Через близкое к нулю сальдо сводного платежного баланса международные резервы по состоянию на начало марта почти не изменились и составили 15,5 млрд долл. или 3,3 месяца импорта будущего периода.