Дефицит платежного баланса в феврале уменьшился до 27 млн ​​долл. - НБУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103059 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158118 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117169 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116976 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112834 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Дефицит платежного баланса в феврале уменьшился до 27 млн ​​долл. - НБУ

Дефицит платежного баланса в феврале уменьшился до 27 млн ​​долл. - НБУ

Киев  •  УНН

 • 19999 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Дефицит платежного баланса Украины в феврале уменьшился до 27 млн долл. По сравнению с январем в сумме 202 млн долл., Передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В феврале 2017 дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн ​​долл. по предварительным данным (в январе - 202 млн долл.), что в первую очередь было обусловлено ростом чистых поступлений по финансовому счету", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

По информации НБУ, дефицит счета текущих операций в феврале увеличился до 399 млн долл. вследствие замедления роста экспорта.

К тому же, как отметили в НБУ, в феврале чистые поступления по финансовому счету, которые составляли 368 млн долл., были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам.

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Напомним, в январе платежный баланс Украины сведен с дефицитом на уровне 202 млн долл. против профицита за аналогичный период прошлого года в размере 120 млн долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 млн долл. Все они были направлены в реальный сектор.

Через близкое к нулю сальдо сводного платежного баланса международные резервы по состоянию на начало марта почти не изменились и составили 15,5 млрд долл. или 3,3 месяца импорта будущего периода.

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