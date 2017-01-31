Дефіцит Пенсійного фонду наразі становить 150 млрд грн - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На сьогодні дефіцит Пенсійного фонду становить 150 млрд грн. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Що ми маємо на сьогоднішній день: дефіцит пенсійного фонду 150 млрд. Це тільки щоб платити оту невеличку пенсію сьогодні треба знайти 150 млрд, тому що в Пенсійному фонді їх немає,” — сказав він.
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Як повідомляв УНН, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, дефіцит пенсійного фонду — одна із найбільших перешкод для отримання кредиту МВФ.