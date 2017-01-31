Дефицит Пенсионного фонда сейчас составляет 150 млрд грн - В.Гройсман

"Что мы имеем на сегодняшний день: дефицит пенсионного фонда 150 млрд. Это только чтобы платить ту небольшую пенсию сегодня надо найти 150 млрд, так как в Пенсионном фонде их нет", - сказал он.

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Как сообщал УНН, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, дефицит пенсионного фонда - одно из самых больших препятствий для получения кредита МВФ.