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Дефіцит Фонду соціального страхування: в Україні росте кількість та тривалість лікарняних, декретних

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У січні-вересні 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні з тимчасової втрати працездатності на суму понад 10,9 мільярда гривень – це на 56,1%, або 3,9 млрд грн більше, ніж за той же період 2020 року. Про це повідомили УНН в Фонді.

Цитата

“Упродовж трьох кварталів цього року лікарняні на оплату подали на пів мільйона осіб більше – 2 млн працюючих проти 1,5 млн у минулому році. Зросла також тривалість лікарняних і загальна кількість днів, прийнятих ФССУ на оплату. За підсумками дев’яти місяців допомогу по тимчасовій непрацездатності призначено за 29,5 млн днів – на 37,3%, або 9 млн днів більше, ніж у 2020-му”, – повідомили в Фонді соціального страхування України.

Додамо

Пресслужба Фонду повідомляє, що на сьогодні зі страхових виплат медикам по ковід заборгованість відсутня.

“Заборгованість є по матеріальному забезпеченню 2,2 млрд гривень (лікарняні, декретні), які не діляться на медику чи не медику. Це близько 200 тисяч осіб. Так як бюджет Фонду складається майже повністю з частки ЄСВ, то питання боргів вирішується або з нових надходжень ЄСВ, або з фінансовою допомогою Кабміну”, – повідомляють там.

Контекст

За період з 9 по 13 жовтня 2021 року на підприємствах України зафіксовано 371 нещасний випадок, внаслідок якого постраждала 371 особа, з яких 25 загинули.

З них повідомлень про клінічно підтверджені випадки захворювання медиків на COVID-19 – 321.

Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (87 випадків) і Львівській області (61).

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