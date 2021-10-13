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Дефицит Фонда социального страхования: в Украине растет количество и продолжительность больничных, декретных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В январе-сентябре 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные по временной потере трудоспособности на сумму более 10,9 миллиарда гривен - это на 56,1%, или 3,9 млрд грн больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом УНН сообщили в Фонде.

Цитата

"В течение трех кварталов этого года больничные на оплату подали на полмиллиона человек больше - 2 млн работающих против 1,5 млн в прошлом году. Выросла также продолжительность больничных и общее количество дней, принятых ФССУ на оплату. По итогам девяти месяцев пособие по временной нетрудоспособности назначено за 29,5 млн дней - на 37,3%, или 9 млн дней больше, чем в 2020-м", - сообщили в Фонде социального страхования Украины.

Добавим

Пресс-служба Фонда сообщает, что на сегодня по страховым выплатам медикам по ковид задолженность отсутствует.

"Задолженность есть по материальному обеспечению 2,2 млрд гривен (больничные, декретные), которые не делятся на медику ли медику. Это около 200 тысяч человек. Так как бюджет Фонда состоит почти полностью из доли ЕСВ, то вопрос долгов решается или из новых поступлений ЕСВ, или с финансовой помощью Кабмина", - сообщают там.

Контекст

За период с 9 по 13 октября 2021 года на предприятиях Украины зафиксировано 371 несчастный случай, в результате которого пострадал 371 человек, из которых 25 погибли.

Из них сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания медиков на COVID-19 - 321.

Наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (87 случаев) и Львовской области (61).

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