Дефицит Фонда социального страхования: в Украине растет количество и продолжительность больничных, декретных

КИЕВ. 13 октября. УНН. В январе-сентябре 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные по временной потере трудоспособности на сумму более 10,9 миллиарда гривен - это на 56,1%, или 3,9 млрд грн больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом УНН сообщили в Фонде.