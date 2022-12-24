Дефіцит електроенергії досі суттєвий, у Києві контрольовані аварійні відключення - Укренерго

Цитата

"Станом на 24 грудня в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій", - повідомили в Укренерго.

Деталі

За даними НЕК, також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

"Найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні – там росія завдала нові артилерійські удари по прифронтовим районам, є пошкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово", - зазначили в Укренерго.

"У місті Київ застосовано режим тимчасових контрольованих аварійних відключень", - повідомляється в інфографіці Укренерго.

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.