Дефицит электроэнергии до сих пор существенный, в Киеве контролируемые аварийные отключения - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработка одна из электростанций", - сообщили в Укрэнерго.

Детали

По данным НЭК, также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

"Самая сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге – там россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры. Там, где это возможно, ремонтные работы идут круглосуточно", - отметили в Укрэнерго.

"В городе Киев применен режим временных контролируемых аварийных отключений", - сообщается в инфографике Укрэнерго.

Дополнение

16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии рф на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.