Дефіцит донорської крові в умовах пандемії: допомогли понад 300 військових ЗСУ

“Маючи дві проблеми - страх поширення коронавірусу і неможливість добратися до центрів крові — ми почали актуалізацію цього питання. І дуже вдячні ЗСУ, що вони перші вийшли з такою ініціативою на рівні країни: і вже перші понад 300 людей донували кров”, — розповіла Білоус.

Вона зазначила, що кампанія “Здаємо кров” відбувається разом з Управлінням цивільно-військового співробітництва. Кров військові здають для цивільних та військових госпіталів. Ініціативу підхопили волонтери й в інших регіонах.

“Це безпечно, ми самі перевіряли. Дотримуються дистанції, і маски, і дезінфекція, а одна маленька крапля крові рятує велике життя”, — каже Білоус.

Раніше УНН писав, що донорів в Україні не перевіряють на COVID-19 перед тим, як вони здадуть кров, оскільки не доведено, що коронавірус може передаватись у такий спосіб. Однак, всі донори проходять перевірку в інший спосіб.



