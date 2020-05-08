Дефіцит донорської крові в умовах пандемії: допомогли понад 300 військових ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Через страх поширення коронавірусу та неможливість дібратись до пунктів крові, в Україні, як і в інших країнах, відчулась нестача донорської крові. Тож, зокрема, військові Збройних сил України стали донорами крові. Про це під час пресконференції повідомила генеральний директор Товариства Червоного Хреста України Лілія Білоус, передає кореспондент УНН.
“Маючи дві проблеми - страх поширення коронавірусу і неможливість добратися до центрів крові — ми почали актуалізацію цього питання. І дуже вдячні ЗСУ, що вони перші вийшли з такою ініціативою на рівні країни: і вже перші понад 300 людей донували кров”, — розповіла Білоус.
Вона зазначила, що кампанія “Здаємо кров” відбувається разом з Управлінням цивільно-військового співробітництва. Кров військові здають для цивільних та військових госпіталів. Ініціативу підхопили волонтери й в інших регіонах.
“Це безпечно, ми самі перевіряли. Дотримуються дистанції, і маски, і дезінфекція, а одна маленька крапля крові рятує велике життя”, — каже Білоус.
Раніше УНН писав, що донорів в Україні не перевіряють на COVID-19 перед тим, як вони здадуть кров, оскільки не доведено, що коронавірус може передаватись у такий спосіб. Однак, всі донори проходять перевірку в інший спосіб.