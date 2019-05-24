ДБР зареєструвало два провадження щодо “Кузні на Рибальському”

КИЇВ. 24 травня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали два кримінальних провадження за заявами екс-заступника голови АП часів Януковича Андря Портнова, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДБР.