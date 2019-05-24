ДБР зареєструвало два провадження щодо “Кузні на Рибальському”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали два кримінальних провадження за заявами екс-заступника голови АП часів Януковича Андря Портнова, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДБР.
"За результатами розгляду звернення Портнова, Державним бюро розслідувань до Єдиного реєстру розслідувань 23 травня були внесені відомості за двома можливими правопорушеннями. Досудове розслідування триває", - зазначили в прес-службі відомства.
При цьому в ДБР додали, що одне із зареєстрованих проваджень стосується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 ККУ з приводу можливого вчинення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне становище в органах державної влади.
Друге провадження стосується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 212 ККУ з приводу можливого вчинення дій щодо ухилення від сплати податків службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне службове становище в органах державної влади.
Нагадаємо, екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, заявив, що завтра ранком подасть заяву до ДБР щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”. 23 травня, він передав обіцяну заяву до ДБР.