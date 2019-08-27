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ДБР вбачає в діях посадовців Апарату ВР порушення експлуатації системи голосування (документ)

ДБР вбачає в діях посадовців Апарату ВР порушення експлуатації системи голосування (документ)

Київ • УНН

 • 9295 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань вбачають у діях посадовців Апарату Верховної Ради порушення правил експлуатації системи електронного голосування. Про це йдеться у листі направленому ДБР до Верховної Ради, повідомляє УНН.

У листі йдеться, що Центральним апаратом ДБР за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001308 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 363 КК за фактом порушення службовими особами Апарату Верховної Ради України правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем шляхом впровадження використання сенсорної клавіші в електронній системі підрахунку голосів картками Верховної ради України.

В межах здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні 23.08.2019 розпочато проведення слідчих дій у приміщенні Верховної Ради України, зокрема, у приміщенні центру управленні системою «Рада».

УНН спробував зв’язатися з одним зі слідчих у справі. Він заявив, що слідчі дії проводяться.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України заблокували центр управління системою "Рада-3" 23 серпня під час загального тестування.

Наразі в технічній ложі ВР, де розміщена частина обладнання дійсно присутні люди.

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