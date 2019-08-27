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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41283 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118769 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129461 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120658 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125067 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128049 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152806 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150953 просмотра

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ГБР видит в действиях должностных лиц Аппарата ВР нарушения эксплуатации системы голосования (документ)

ГБР видит в действиях должностных лиц Аппарата ВР нарушения эксплуатации системы голосования (документ)

Киев  •  УНН

 • 9294 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований видят в действиях должностных лиц Аппарата Верховной Рады нарушение правил эксплуатации системы электронного голосования. Об этом говорится в письме направленном ГБР в Верховную Раду, сообщает УНН.

В письме говорится, что Центральным аппаратом ГБР при оперативном сопровождения Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 62019000000001308 от 21.08.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 363 УК по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины.

В рамках осуществления досудебного расследования в этом уголовном производстве 23.08.2019 начато проведение следственных действий в помещении Верховной Рады Украины, в частности, в помещении центре Управления системой “Рада”.

УНН попытался связаться с одним из следователей по делу. Он заявил, что следственные действия проводятся.

Напомним, ранее Парубий заявил, что следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины заблокировали центр управления системой “Рада-3” 23 августа во время общего тестирования.

Сейчас в технической ложе ВР, где размещена часть оборудования действительно присутствуют люди.

Украинские Национальные Новости

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