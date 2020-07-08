ДБР повідомило про підозру лісничому та майстрам лісу, які завдали збитків на близько 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру лісничому та двом майстрам лісу, які, попередньо, завдали державі збитків на близько 7 млн грн через неналежне виконання службових обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру лісничому та двом майстрам лісу державної лісової охорони Станиславського лісництва ДП “Ясінянського ЛМГ” Закарпатської області”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вони підозрюються у вчиненні службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
“За попередньою інформацією, службові особи через неналежне виконання службових обов’язків допустили незаконну рубку понад 700 дерев без дозволу (лісорубного квитка) невстановленими особами. Унаслідок чого державі завдано збитків у сумі майже 7 мільйонів гривень”, - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що у разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, лісника з Житомирщини судитимуть за "санітарну чистку дерев" на понад 15 млн гривень.