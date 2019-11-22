ДБР оголосило у розшук співробітника СБУ за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань оголосило у розшук співробітника Служби безпеки України, якого підозрюють у державній зраді та дезертирстві. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.
"Досудовим слідством встановлено: працівник СБУ за завданням та в координації зі спецслужбами Російської Федерації, діючи в інтересах іноземної держави, збирав та передавав відомості з обмеженим доступом, у тому числі ті, що становлять державну таємницю", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначили в ДБР, підозрюваний з метою уникнення відповідальності перетнув державний кордон України в напрямку Білорусі у грудні 2017 року та про теперішній час не повернувся.
Наразі підполковник СБУ оголошений у розшук.
Нагадаємо, директор ДБР розповів про розслідування щодо "прослушки" у власному кабінеті.