ДБР хоче закупити футболки на близько 119 тис. гривень

Деталі

Так, ДБР планує закупити 108 футболок зі складом 53% Polyester (37.5 ™ by Cocona® Inc.), 43% Cotton, 4% Elastane, виготовлені з потовідвідних і анти-мікробних матеріалів, які швидко сохнуть після прання та не потребують прасування після прання. Колір має бути чорний, а розмір L.

Також серед вимог:

• Спеціально спроектована плечова область, що забезпечує більш широкий діапазон руху;

• Шви футболки плоскі, що зводить до мінімуму натирання і знижує зношування футболки при використанні з бронежилетом;

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 6 червня, аукціон призначено на 7 червня. Тендер оголошено 20 травня.

Доповнення

Раніше Державне бюро розслідувань закупило у своє користування телескоп за 16500 гривень, що є в середньому на півтори тисячі більше ніж в онлайн-магазинах.



18 березня ДБР оголосило тендер на закупівлю чотирьох квадрокоптерів загальною вартістю 198,5 тис. грн.