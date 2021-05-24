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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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ДБР хоче закупити футболки на близько 119 тис. гривень

Київ • УНН

 • 10560 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Державне бюро розслідувань оголосило тендер на закупівлю 108 футболок вартістю 118 800 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт публічних закупівель України ProZorro.

ДБР хоче закупити футболки на близько 119 тис. гривень

Деталі

Так, ДБР планує закупити 108 футболок зі складом 53% Polyester (37.5 ™ by Cocona® Inc.), 43% Cotton, 4% Elastane, виготовлені з потовідвідних і анти-мікробних матеріалів, які швидко сохнуть після прання та не потребують прасування після прання. Колір має бути чорний, а розмір L.

Також серед вимог:

• Спеціально спроектована плечова область, що забезпечує більш широкий діапазон руху;
• Шви футболки плоскі, що зводить до мінімуму натирання і знижує зношування футболки при використанні з бронежилетом;

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 6 червня, аукціон призначено на 7 червня. Тендер оголошено 20 травня.

Доповнення

Раніше Державне бюро розслідувань закупило у своє користування телескоп за 16500 гривень, що є в середньому на півтори тисячі більше ніж в онлайн-магазинах.

18 березня ДБР оголосило тендер на закупівлю чотирьох квадрокоптерів загальною вартістю 198,5 тис. грн.

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