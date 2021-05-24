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ГБР хочет закупить футболки на около 119 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 10560 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Государственное бюро расследований объявило тендер на закупку 108 футболок стоимостью 118 800 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт публичных закупок Украины ProZorro.

ГБР хочет закупить футболки на около 119 тыс. гривен

Детали

Так, ГБР планирует закупить 108 футболок с составом 53% Polyester (37.5 ™ by Cocona® Inc.), 43% Cotton, 4% Elastane, изготовленные из потоотводящих и анти-микробных материалов, которые быстро сохнут после стирки и не требуют глажки после стирки. Цвет должен быть черный, а размер L.

Также среди требований:

• Специально спроектированная плечевая область, что обеспечивает более широкий диапазон движения;
• Швы футболки плоские, что сводит к минимуму натирания и снижает износ футболки при использовании с бронежилетом;

Конечный срок подачи тендерных предложений - 6 июня, аукцион назначен на 7 июня. Тендер объявлен 20 мая.

Дополнение

Ранее Государственное бюро расследований закупило в свое пользование телескоп за 16500 гривен, что в среднем на полторы тысячи больше чем в онлайн-магазинах.

18 марта ГБР объявило тендер на закупку четырех квадрокоптеров общей стоимостью 198,5 тыс. грн.

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