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Дайте працювати для пацієнтів: медична спільнота закликала Зеленського залишити Степанова на посаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Медична спільнота України звертається до Президента України та до народних депутатів з проханням залишити главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на посаді і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав професор, заслужений лікар України, генеральний директор ДУ “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України” Борис Тодуров, передає УНН.

За словами Тодурова, “вперше за останні роки у нас з’явився міністр охорони здоров’я, який повернувся обличчям до медичної спільноти, який чесно визнав, що “реформа”, яка проводиться в останні роки, є авантюрою і завдає українській медицині непоправної шкоди.

“Комусь це не подобається. За короткий термін його каденції були зроблені конкретні кроки, щоб виправити ситуацію. Вперше міністр публічно зажадав на потреби медицини 6% з бюджету, як цього вимагають європейські стандарти. Максим Степанов — перший міністр, який публічно говорить про проблеми і вирішує їх колегіально, залучаючи все медичне співтовариство”, — наголосив лікар.

Він додав, що сьогодні навколо посади міністра охорони здоров’я розгорнулися чергові політичні ігри.

“Зміна керівництва МОЗ в умовах критичної епідеміологічної ситуації може серйозно дестабілізувати роботу всіх медичних закладів. Медична спільнота України звертається до Президента України та до народних депутатів ВР з проханням залишити на колишній посаді Максима Степанова і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів”, — резюмував Тодуров.

Додамо, що лікарі вже неодноразово висловлюватись на підтримку Максима Степанова.

Так лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська наголошувала, що очільника МОЗу Максима Степанова намагаються “збити” всякі шарлатани з числа добре фінансованих чужим державою “неурядових організацій”, активістів без освіти. І якщо це трапиться, то долю пацієнтів вирішуватимуть різні геологи, археологи і оператори заправних станцій.

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