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Дату референдуму в Туреччині щодо змін до конституції оголосять цього тижня

Київ • УНН

 • 6928 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна виборча Рада Туреччини (YSK), як очікується, оголосить дату референдуму щодо конституційних змін уже цього тижня. Про це заявив прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим, передає УНН з посиланням на Hurriyet.

Референдум з питання переходу Туреччини від парламентської до виконавчої президентської системи управління, швидше за все, відбудеться в період з 1 квітня по 20 квітня, сказав Б.Йилдирим.

"Я вважаю, що президент схвалить це цього тижня і буде встановлена конкретна дата", - сказав він.

Нагадаємо, турецький парламент схвалив конституційну реформу.

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