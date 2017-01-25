Дату референдуму в Туреччині щодо змін до конституції оголосять цього тижня

Референдум з питання переходу Туреччини від парламентської до виконавчої президентської системи управління, швидше за все, відбудеться в період з 1 квітня по 20 квітня, сказав Б.Йилдирим.

"Я вважаю, що президент схвалить це цього тижня і буде встановлена конкретна дата", - сказав він.

Нагадаємо, турецький парламент схвалив конституційну реформу.