Дату референдуму в Туреччині щодо змін до конституції оголосять цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна виборча Рада Туреччини (YSK), як очікується, оголосить дату референдуму щодо конституційних змін уже цього тижня. Про це заявив прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Референдум з питання переходу Туреччини від парламентської до виконавчої президентської системи управління, швидше за все, відбудеться в період з 1 квітня по 20 квітня, сказав Б.Йилдирим.
"Я вважаю, що президент схвалить це цього тижня і буде встановлена конкретна дата", - сказав він.
Нагадаємо, турецький парламент схвалив конституційну реформу.