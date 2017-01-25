Дату референдума в Турции по изменениям в Конституцию объявят на этой неделе

Референдум по вопросу перехода Турции от парламентской к исполнительной президентской системе управления, скорее всего, состоится в период с 1 апреля по 20 апреля, сказал Б.Йылдырым.

"Я считаю, что президент одобрит это на этой неделе и будет установлена ​​конкретная дата", - сказал он.

Напомним, турецкий парламент одобрил конституционную реформу.