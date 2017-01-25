Дату референдума в Турции по изменениям в Конституцию объявят на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Верховный избирательный Совет Турции (YSK), как ожидается, объявит дату референдума по конституционным изменениям уже на этой неделе. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Референдум по вопросу перехода Турции от парламентской к исполнительной президентской системе управления, скорее всего, состоится в период с 1 апреля по 20 апреля, сказал Б.Йылдырым.
"Я считаю, что президент одобрит это на этой неделе и будет установлена конкретная дата", - сказал он.
Напомним, турецкий парламент одобрил конституционную реформу.