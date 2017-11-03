Дату підриву авіабомб у Київському морі знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Знищення двох авіабомб, які знайшли на дні Київського водосховища, скоріш за все, не відбудеться завтра, як було повідомлено раніше, а перенесеться на наступний тиждень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Зі слів представника прес-служби, "підрив планується на наступному тижні, але точна дата ще невідома".
Крім того, на запитання щодо можливої загрози ушкодження Київської дамби внаслідок підриву авіабомб, представник прес-служби зазначив: "...не думаю, що така загроза присутня".
Нагадаємо, в акваторії Київського водосховища неподалік від берега виявлено дві німецькі авіабомби SC-250 часів війни підрив яких був перенесений через шторм та мав відбутися 4 листопада.