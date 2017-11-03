Дату подрыва авиабомб в Киевском море снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Подрыв двух авиабомб, которые нашли на дне Киевского водохранилища, скорее всего, не произойдет завтра, как сообщалось ранее, а перенесется на следующую неделю. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
По словам представителя пресс-службы, "подрыв планируется на следующей неделе, но точная дата еще неизвестна".
Кроме того, на вопрос о возможной угрозе повреждения Киевской дамбы в результате подрыва авиабомб, представитель пресс-службы отметил: "... не думаю, что такая угроза присутствует".
Напомним, в акватории Киевского водохранилища неподалеку от берега обнаружено две немецкие авиабомбы SC-250 времен войны подрыв которых был перенесен из-за шторма и должен был состояться 4 ноября.