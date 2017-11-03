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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38092 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 98332 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102683 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102343 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83566 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102728 просмотра

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Дату подрыва авиабомб в Киевском море снова перенесли

Дату подрыва авиабомб в Киевском море снова перенесли

Киев  •  УНН

 • 25577 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Подрыв двух авиабомб, которые нашли на дне Киевского водохранилища, скорее всего, не произойдет завтра, как сообщалось ранее, а перенесется на следующую неделю. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

По словам представителя пресс-службы, "подрыв планируется на следующей неделе, но точная дата еще неизвестна".

Кроме того, на вопрос о возможной угрозе повреждения Киевской дамбы в результате подрыва авиабомб, представитель пресс-службы отметил: "... не думаю, что такая угроза присутствует".

Напомним, в акватории Киевского водохранилища неподалеку от берега обнаружено две немецкие авиабомбы SC-250 времен войны подрыв которых был перенесен из-за шторма и должен был состояться 4 ноября.

Украинские Национальные Новости

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