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Дата-центри і водневий завод: у Міненерго обговорили нові можливості енергетики України

Дата-центри і водневий завод: у Міненерго обговорили нові можливості енергетики України

Київ • УНН

 • 16285 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Очільниця Міненерго Ольга Буславець обговорила нові можливості енергетики України з інвесторами у галузь альтернативної енергетики – директором ТОВ "Н2" Андрієм Жовнером та СЕО Yom Capital Ltd Волтером Комареком, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Йшлося про потенціальні проекти із будівництва дата-центрів та водневого заводу для завантаження вітчизняних генеруючих потужностей. Зокрема, інвесторів цікавить південний регіон, де спостерігається значний профіцит електроенергії, співпраця із НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго".

Створення нових споживачів електроенергії допоможе завантажити незадіяні генеруючі потужності та розвантажити елементи системи передачі, кажуть в Міненерго.

Ольга Буславець висловила готовність підтримати перспективні проекти.

"Ми вітаємо і підтримуємо інноваційні ідеї для розвитку вітчизняної енергетики, зокрема, щодо підвищення споживання електроенергії. Ми готові надавати необхідну підтримку з боку Міністерства у межах наших повноважень", - наголосила Буславець.

Нагадаємо, раніше Буславець повідомила, що Міненерго вдалося вивести шахтарів з піврічного простою та водночас збільшити потужність атомних електростанцій.

Також нагадаємо, Буславець підвела підсумки своїх перших 100 днів на міністерській посаді. Серед головних досягнень, окрім повернення шахтарів до роботи: зниження "зелених" тарифів та приведення енергобалансу України у відповідність до споживання.

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