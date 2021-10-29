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“Дарниця” запроваджує систему автоматичного контролю якості пакування ліків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Фармацевтична компанія “Дарниця” почала використовувати систему Artwork Management Solution (ASM), яка в автоматичному режимі перевірятиме коректність інформації в інструкціях та на пакуваннях лікарських засобів прямо на конвеєрі. Про це повідомляють у пресслужбі “Дарниці”, передає УНН.

“Дарниця” запроваджує систему автоматичного контролю якості пакування ліків

Деталі

У компанії зазначають, що такий цифровий інструмент уперше використовується в українській фармацевтичній галузі.

“Компанія „Дарниця“ як один із лідерів фармацевтичної індустрії України розуміє свою відповідальність перед споживачами за коректність пакування та інструкцій до ліків. Саме тому ми перші серед фармацевтичних компаній України впроваджуємо Artwork Management Solution з інтегрованою системою Verify Proofreading від GlobalVision, що гарантує коректність пакування та інструкцій до наших лікарських засобів”, — заявив директор з регуляторних питань фармкомпанії “Дарниця” Олександр Торгун.

Система ASM покликана значно спростити трудомісткий процес вичитування та коректури, який є частиною контролю якості. У “Дарниці” очікують, що витрати часу на подібні редагування завдяки автоматизації знизяться вдвічі.

Крім того, ASM повинна усунути людський фактор і знизити відсоток лікарських засобів, які відкликають з аптечних полиць через помилки в написанні або невідповідність інструкції та написів на пакуванні.

Фармацевтична компанія “Дарниця” заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів.

На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція “Дарниці” експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім’я Загорій.

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