Данія вийшла зі складу Європолу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У понеділок 1 травня Данія вийшла зі складу Європолу, поліцейської організації Європейського союзу, передає УНН з посиланням на DW.
Натомість Данія уклала з Євросоюзом особливу угоду про подальше правове співробітництво, в рамках якої буде відбуватися обмін інформацією та кадрами між Європолом і данською поліцією.
Як пояснили в Єврокомісії, у Данії буде спеціальний статус, який дозволить Копенгагену тісно співпрацювати з поліцейською організацією ЄС, не будучи її членом. Новий договір між ЄС і Данією був підписаний в суботу, 29 квітня.
Так, на референдумі в грудні 2015 року 53% громадян країни проголосували проти посилення тісної співпраці з поліцейськими і правовими структурами ЄС. Відтоді прем’єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен посилено шукав компроміс для збереження поліцейського взаємодії з Євросоюзом і доступу до бази даних Європолу. Нова угода дозволить Копенгагену запитувати у Європолу інформацію доти, доки Данія входить в зону Шенгенської угоди.
Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, федеральна розвідслужба Німеччини (BND) з 2000 року шпигувала за десятками офісів Інтерполу по всьому світу.