Дания вышла из состава Европола
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В понедельник 1 мая Дания вышла из состава Европола, полицейской организации Европейского союза, передает УНН со ссылкой на DW.
Зато Дания заключила с Евросоюзом особое соглашение о дальнейшем правовом сотрудничестве, в рамках которой будет происходить обмен информацией и кадрами между Европолом и датской полицией.
Как пояснили в Еврокомиссии, в Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с полицейской организацией ЕС, не будучи ее членом. Новый договор между ЕС и Данией был подписан в субботу, 29 апреля.
Так, на референдуме в декабре 2015 года 53% граждан страны проголосовали против усиления тесного сотрудничества с полицейскими и правовыми структурами ЕС. С тех пор премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен усиленно искал компромисс для сохранения полицейского взаимодействия с Евросоюзом и доступа к базе данных Европола. Новое соглашение позволит Копенгагена спрашивать у Европола информацию до тех пор, пока Дания входит в зону Шенгенского соглашения.
Напомним, по данным немецких СМИ, федеральная разведслужба Германии (BND) с 2000 года шпионила за десятками офисов Интерпола по всему миру.