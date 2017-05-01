Дания вышла из состава Европола

Зато Дания заключила с Евросоюзом особое соглашение о дальнейшем правовом сотрудничестве, в рамках которой будет происходить обмен информацией и кадрами между Европолом и датской полицией.

Как пояснили в Еврокомиссии, в Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с полицейской организацией ЕС, не будучи ее членом. Новый договор между ЕС и Данией был подписан в субботу, 29 апреля.

Так, на референдуме в декабре 2015 года 53% граждан страны проголосовали против усиления тесного сотрудничества с полицейскими и правовыми структурами ЕС. С тех пор премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен усиленно искал компромисс для сохранения полицейского взаимодействия с Евросоюзом и доступа к базе данных Европола. Новое соглашение позволит Копенгагена спрашивать у Европола информацию до тех пор, пока Дания входит в зону Шенгенского соглашения.

Напомним, по данным немецких СМИ, федеральная разведслужба Германии (BND) с 2000 года шпионила за десятками офисов Интерпола по всему миру.