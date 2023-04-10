Данія вивчатиме, що ще може передати Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Данія буде вивчати, яку ще допомогу може передати, щоб сприяти українській боротьбі за свободу. Про це повідомив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен під час брифінгу в Одесі, передає кореспондент УНН.
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«Ми обговорили сьогодні, як ми можемо встановити взаємини в більш довгостроковій перспективі…В наступні декілька років Данія буде продовжувати робити все, що може для того, щоб залишатися поруч з Україною у боротьбі за свободу…Я сподіваюся, що протягом наступних місяців ми будемо на зв’язку. Данія буде вивчати, яку допомогу ми можемо передати далі, щоб сприяти вашій важливій боротьбі за свободу», - розповів Поульсен.
Доповнення
Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.