Данія вивчатиме, що ще може передати Україні

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«Ми обговорили сьогодні, як ми можемо встановити взаємини в більш довгостроковій перспективі…В наступні декілька років Данія буде продовжувати робити все, що може для того, щоб залишатися поруч з Україною у боротьбі за свободу…Я сподіваюся, що протягом наступних місяців ми будемо на зв’язку. Данія буде вивчати, яку допомогу ми можемо передати далі, щоб сприяти вашій важливій боротьбі за свободу», - розповів Поульсен.

Доповнення

Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.