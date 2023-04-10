Дания будет изучать, что еще может передать Украине

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«Мы обсудили сегодня, как мы можем установить взаимоотношения в более долгосрочной перспективе…В следующие несколько лет Дания будет продолжать делать все, что может для того, чтобы оставаться рядом с Украиной в борьбе за свободу…Я надеюсь, что в течение следующих месяцев мы будем на связи. Дания будет изучать, какую помощь мы можем передать дальше, чтобы способствовать вашей важной борьбе за свободу», - рассказал Поульсен.

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Дания и Норвегия передадут Украине снаряды 155-мм калибра для САУ CAESAR.