Дания будет изучать, что еще может передать Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Дания будет изучать, какую еще помощь может передать, чтобы способствовать украинской борьбе за свободу. Об этом сообщил и.о. министра обороны Королевства Дания Троелс Лунд Поульсен во время брифинга в Одессе, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Мы обсудили сегодня, как мы можем установить взаимоотношения в более долгосрочной перспективе…В следующие несколько лет Дания будет продолжать делать все, что может для того, чтобы оставаться рядом с Украиной в борьбе за свободу…Я надеюсь, что в течение следующих месяцев мы будем на связи. Дания будет изучать, какую помощь мы можем передать дальше, чтобы способствовать вашей важной борьбе за свободу», - рассказал Поульсен.
Дополнение
Дания и Норвегия передадут Украине снаряды 155-мм калибра для САУ CAESAR.