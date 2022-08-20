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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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16:00 • 59892 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Данія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Миколаївщини: відбудова почнеться з вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Миколаївської ОВА та мер Миколаєва зустрілися із міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінгом Меллером Мортенсеном аби обговорити відновлення області. Про це інформує УНН.

Данія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Миколаївщини: відбудова почнеться з вересня

Деталі

Українські чиновники показали своє бачення можливої співпраці. Сторони розглядали конкретні кроки щодо підтримки Данією Миколаєва та області в питаннях стійкості, відновлення та реконструкції.

Кім продемонстрував наслідки руйнувань житлових будинків, обʼєктів соціальної та критичної інфраструктури.

Цитата

“Ми втрьох (представники України - ред.) вийшли з бізнесу. Я з девелопменту, голова облради - з фінансів, а міський голова - з айті. Це робить з нас сильну команду, яка може спільно з Офісом Президента розв'язати найскладніші задачі“, – йдеться у повідомленні.

Спільні проєкти почнуть втілювати у життя вже у вересні.

Нагадаємо

Фінляндія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Чернігівщини.

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