Данія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Миколаївщини: відбудова почнеться з вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Миколаївської ОВА та мер Миколаєва зустрілися із міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінгом Меллером Мортенсеном аби обговорити відновлення області. Про це інформує УНН.
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Українські чиновники показали своє бачення можливої співпраці. Сторони розглядали конкретні кроки щодо підтримки Данією Миколаєва та області в питаннях стійкості, відновлення та реконструкції.
Кім продемонстрував наслідки руйнувань житлових будинків, обʼєктів соціальної та критичної інфраструктури.
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“Ми втрьох (представники України - ред.) вийшли з бізнесу. Я з девелопменту, голова облради - з фінансів, а міський голова - з айті. Це робить з нас сильну команду, яка може спільно з Офісом Президента розв'язати найскладніші задачі“, – йдеться у повідомленні.
Спільні проєкти почнуть втілювати у життя вже у вересні.
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