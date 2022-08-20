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Дания выразила готовность помочь Украине в восстановлении Николаевщины: восстановление начнется с сентября

Киев • УНН

 • 128374 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава Николаевской ОВА и мэр Николаева встретились с министром по делам международного развития Дании Флеммингом Меллером Мортенсеном, чтобы обсудить восстановление области. Об этом информирует УНН.

Дания выразила готовность помочь Украине в восстановлении Николаевщины: восстановление начнется с сентября

Детали

Украинские чиновники показали свое видение возможного сотрудничества. Стороны рассматривали конкретные шаги по поддержке Данией Николаева и области по устойчивости, восстановлению и реконструкции.

Ким продемонстрировал последствия разрушений жилых домов, объектов социальной и критической инфраструктуры.

Цитата

“Мы втроем (представители Украины – ред.) вышли из бизнеса. Я из девелопмента, председатель облсовета – по финансам, а городской голова – по айти. Это делает из нас сильную команду, которая может совместно с Офисом Президента решить самые сложные задачи“, – говорится в сообщении.

Совместные проекты начнут претворять в жизнь уже в сентябре.

Напомним

Финляндия выразила готовность помочь Украине в восстановлении Черниговщины.

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