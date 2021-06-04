Данія першою в світі придбає електричні літаки для своїх ВПС

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Підкреслюється, що ВПС Данії стануть першими в світі, хто прийняв на озброєння “екологічно чисті” літаки.

“Для початку протягом дворічного тестового періоду буде проведена оцінка потенціалу літака на електричному двигуні”, — заявило Міноборони Данії.

Поставку восени 2021 року проведе французька компанія Green Aerolease.

Данські військово-повітряні сили отримають гвинтові літаки Velis Electro словенської компанії Pipistrel. Також це єдиний електричний літак, що отримав схвалення Європейського агентства з безпеки польотів.

Pipistrel Velis Electro стануть доповненням до використовуваних навчально-тренувальним Saab T-17 Supporter.

У травні, датське Міноборони озвучило плани скорочення викидів вуглекислих газів. При цьому, зазначається, що отримання літаків Velis Electro є символічним кроком для ЗС Данії, які споживають на рік 42 млн літрів палива, виробляючи близько 90 тисяч тонн вуглекислих газів.