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Данія першою в світі придбає електричні літаки для своїх ВПС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Королівські військово-повітряні сили Данії в рамках кампанії зі зниження викидів вуглекислих газів отримають два електричних літака для тренування пілотів. Про це повідомляє АР, інформує УНН.

Данія першою в світі придбає електричні літаки для своїх ВПС

Деталі

Підкреслюється, що ВПС Данії стануть першими в світі, хто прийняв на озброєння “екологічно чисті” літаки.

“Для початку протягом дворічного тестового періоду буде проведена оцінка потенціалу літака на електричному двигуні”, — заявило Міноборони Данії.

Поставку восени 2021 року проведе французька компанія Green Aerolease.

Данські військово-повітряні сили отримають гвинтові літаки Velis Electro словенської компанії Pipistrel. Також це єдиний електричний літак, що отримав схвалення Європейського агентства з безпеки польотів.

Pipistrel Velis Electro стануть доповненням до використовуваних навчально-тренувальним Saab T-17 Supporter.

У травні, датське Міноборони озвучило плани скорочення викидів вуглекислих газів. При цьому, зазначається, що отримання літаків Velis Electro є символічним кроком для ЗС Данії, які споживають на рік 42 млн літрів палива, виробляючи близько 90 тисяч тонн вуглекислих газів.

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