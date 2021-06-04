Дания первой в мире приобретет электрические самолеты для своих ВВС

Детали

Подчеркивается, что ВВС Дании станут первыми в мире, кто принял на вооружение "экологически чистые" самолеты.

"Для начала в течение двухлетнего тестового периода будет проведена оценка потенциала самолета на электрическом двигателе", - заявило Минобороны Дании.

Поставку осенью 2021 года проведет французская компания Green Aerolease.

Датские военно-воздушные силы получат винтовые самолеты Velis Electro словенской компании Pipistrel. Также это единственный электрический самолет, получивший одобрение Европейского агентства по безопасности полетов.

Pipistrel Velis Electro станут дополнением к используемым учебно-тренировочным Saab T-17 Supporter.

В мае, датское Минобороны озвучило планы по сокращению выбросов углекислых газов. При этом, отмечается, что получение самолетов Velis Electro является символическим шагом для ВС Дании, которые потребляют в год 42 млн литров топлива, производя около 90 тысяч тонн углекислых газов.