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Дания первой в мире приобретет электрические самолеты для своих ВВС

Киев • УНН

 • 25775 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Королевские военно-воздушные силы Дании в рамках кампании по снижению выбросов углекислых газов получат два электрических самолета для тренировки пилотов. Об этом сообщает АР, информирует УНН.

Дания первой в мире приобретет электрические самолеты для своих ВВС

Детали

Подчеркивается, что ВВС Дании станут первыми в мире, кто принял на вооружение "экологически чистые" самолеты.

"Для начала в течение двухлетнего тестового периода будет проведена оценка потенциала самолета на электрическом двигателе", - заявило Минобороны Дании.

Поставку осенью 2021 года проведет французская компания Green Aerolease.

Датские военно-воздушные силы получат винтовые самолеты Velis Electro словенской компании Pipistrel. Также это единственный электрический самолет, получивший одобрение Европейского агентства по безопасности полетов.

Pipistrel Velis Electro станут дополнением к используемым учебно-тренировочным Saab T-17 Supporter.

В мае, датское Минобороны озвучило планы по сокращению выбросов углекислых газов. При этом, отмечается, что получение самолетов Velis Electro является символическим шагом для ВС Дании, которые потребляют в год 42 млн литров топлива, производя около 90 тысяч тонн углекислых газов.

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