Данія на чотири роки легалізувала марихуану

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з цілим рядом захворювань. Дозвіл буде діяти 4 роки. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Данії, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Зазначено, що медичний каннабіс було легалізовано в якості експерименту. Протягом чотирьох років дії дозволу ефект застосування канабісу буде постійно аналізувати група дослідників.

“З 1 січня пацієнти, наприклад з хронічними болями або сильною нудотою після хіміотерапії, зможуть отримати призначений доктором медичний канабіс. Рішення одноголосно прийнято в парламенті. Тепер ми можемо допомогти пацієнтам з нестерпними болями безпечним і законним способом”, — заявила міністр охорони здоров’я Еллен Тране Нербі.

До пацієнтів, яким дозволять приймати канабіс, відносяться, зокрема, ті, хто страждає склерозом, які мають травму спини, хронічні болі і пройшли хіміотерапію.

Крім того, уряд визначив підприємства, яким дозволено вирощувати і виробляти медичний канабіс для вітчизняної охорони здоров’я та експортних поставок.

Як повідомляв УНН, у Грузії більше не каратимуть за вживання марихуани.

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