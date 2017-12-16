Данія на чотири роки легалізувала марихуану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з цілим рядом захворювань. Дозвіл буде діяти 4 роки. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Данії, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Зазначено, що медичний каннабіс було легалізовано в якості експерименту. Протягом чотирьох років дії дозволу ефект застосування канабісу буде постійно аналізувати група дослідників.
“З 1 січня пацієнти, наприклад з хронічними болями або сильною нудотою після хіміотерапії, зможуть отримати призначений доктором медичний канабіс. Рішення одноголосно прийнято в парламенті. Тепер ми можемо допомогти пацієнтам з нестерпними болями безпечним і законним способом”, — заявила міністр охорони здоров’я Еллен Тране Нербі.
До пацієнтів, яким дозволять приймати канабіс, відносяться, зокрема, ті, хто страждає склерозом, які мають травму спини, хронічні болі і пройшли хіміотерапію.
Крім того, уряд визначив підприємства, яким дозволено вирощувати і виробляти медичний канабіс для вітчизняної охорони здоров’я та експортних поставок.
Як повідомляв УНН, у Грузії більше не каратимуть за вживання марихуани.