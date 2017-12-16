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Дания на четыре года легализовала марихуану

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Датский парламент разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с целым рядом заболеваний. Разрешение будет действовать 4 года. Об этом сообщает министерство здравоохранения Дании, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Указано, что медицинский каннабис был легализован в качестве эксперимента. В течение четырех лет действия разрешения эффект применения каннабиса будет постоянно анализировать группа исследователей.

“С 1 января пациенты, например с хроническими болями или сильной тошнотой после химиотерапии, смогут получить предназначен доктором медицинский каннабис. Решение единогласно принято в парламенте. Теперь мы можем помочь пациентам с невыносимыми болями безопасным и законным способом”, — заявила министр здравоохранения Эллен Тране Нерби.

К пациентам, которым позволят принимать каннабис, относятся, в частности, те, кто страдает склерозом, имеющие травмы спины, хронические боли и прошедшие химиотерапию.

Кроме того, правительство определило предприятия, которым разрешено выращивать и производить медицинский каннабис для отечественного здравоохранения и экспортных поставок.

Как сообщал УНН, в Грузии больше не будут наказывать за употребление марихуаны.

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