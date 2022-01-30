Данія готова допомогти Україні військовою технікою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен заявила, що готова підтримати Україну військовою технікою, якщо ситуація на території ООС загостриться. Про це повідомляє УНН з посиланням на Jyllands-Posten.
“Ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, і існує реальна загроза збройного конфлікту на європейській території”, — вважає Метте Фредеріксен.
Також прем’єр-міністер додала, якщо ситуація в Україні буде загострюватися, то Росія зіткнеться з санкціями “безпрецедентного виміру”. Однак, які саме санкції — не уточнювала.
На запитання місцевого видання, чи доведеться данським солдатам допомагати українським, Метте Фредеріксен також не дала відповіді.
І Ліберальна партія, і Соціалістична народна партія Данії підтримують відправку військової техніки в Україну. Радикали також це підтримують, але тільки за умови координації з ЄС, пише Politiken.
Як раніше писав УНН, вже три партії війської техніки Україна отримала від Америки.