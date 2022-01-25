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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 34701 перегляди

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Шахед-136

Третій літак військової допомоги від США вже в Україні

Третій літак військової допомоги від США вже в Україні

Київ • УНН

 • 36657 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У вівторок 25 грудня, літак вантажопасажирської компанії National Airlines увійшов в повітряне поле України і вже досягнув столиці, пише УНН.

Деталі

За даними сервісу Flightradar24, літак Boeing 747-412 (BCF) близько 15:40 зайшов на посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України сьогодні прибуде третій літак з озброєнням, яке у межах військової допомоги надають США.

Що було раніше

22 січня Міністерство оборони України повідомило про першу партію зброї з США, що прибула до України.

23 січня в України стало відомо про другу партію озброєння від США.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, додаткові 200 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки відповідають потребам, про які Україна повідомила США. А Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон передасть Києву більше оборонної допомоги в найближчі тижні.

Також 18 січня до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії для ЗСУ - нові легкі протитанкові засоби.

Українські Національні Новини

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