Третій літак військової допомоги від США вже в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У вівторок 25 грудня, літак вантажопасажирської компанії National Airlines увійшов в повітряне поле України і вже досягнув столиці, пише УНН.
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За даними сервісу Flightradar24, літак Boeing 747-412 (BCF) близько 15:40 зайшов на посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України сьогодні прибуде третій літак з озброєнням, яке у межах військової допомоги надають США.
Що було раніше
22 січня Міністерство оборони України повідомило про першу партію зброї з США, що прибула до України.
23 січня в України стало відомо про другу партію озброєння від США.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, додаткові 200 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки відповідають потребам, про які Україна повідомила США. А Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон передасть Києву більше оборонної допомоги в найближчі тижні.
Також 18 січня до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії для ЗСУ - нові легкі протитанкові засоби.