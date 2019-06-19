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Данилюка призначено керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Про це йдеться в указі №415/2019, передає УНН.

Данилюка призначено керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

"На заміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - сказано в указі Президента.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка. Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України.

Серед основних завдань Центру здійснення аналізу стану кібербезпеки; результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки; стану готовності суб’єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії кіберзагрозам; стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інформаційної інфраструктури; даних про кіберінциденти стосовно державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах тощо.

Нагадаємо, 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України, свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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