Данилюка призначено керівником Національного координаційного центру кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Про це йдеться в указі №415/2019, передає УНН.
"На заміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - сказано в указі Президента.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Довідка. Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України.
Серед основних завдань Центру здійснення аналізу стану кібербезпеки; результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки; стану готовності суб’єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії кіберзагрозам; стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інформаційної інфраструктури; даних про кіберінциденти стосовно державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах тощо.
Нагадаємо, 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України, свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.