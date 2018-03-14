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Данилюк розповів, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС

Данилюк розповів, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС

Київ • УНН

 • 11794 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна може отримати перший транш в рамках макрофінансової допомоги від Європейського союзу (MFA) на початку осені. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

“Очікуємо на остаточне схвалення цього рішення на початку осені, але будемо робити, щоб це було якнайшвидше. Нова макрофінансова допомога від ЄС передбачає надання 1 млрд євро двома траншами, суми яких наразі обговорюються”, — сказав Данилюк.

Голова Мінфіну уточнив, що все залежатиме від того, коли Україна пройде всі процедури.

“Зараз ми працюємо над виконанням умов, і на той момент, коли рішення буде підтримано Європарламентом, ми вже все виконаємо і отримаємо одразу перший транш. А тоді, можливо, до кінця року або на початку наступного отримаємо і наступний транш”, — зазначив А.Данилюк.

При цьому, він додав, що однією з ключових умов отримання цієї допомоги (першого траншу) стане запровадження автоматичної верифікації електронних декларацій, які подаються публічними особами, що також було умовою отримання третього траншу в рамках MFA, який Україні не був наданий в грудні.

“До 1 травня ми плануємо запровадити відповідну систему. За це відповідають Держслужба спецзв’язку та НАЗК. Також будуть і додаткові умови. Загалом, ключовий фокус — це програми боротьби з корупцією”, — зауважив міністр фінансів.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія запропонувала мільярд євро макрофінансової допомоги Україні.

Українські Національні Новини

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